Pagello al forno: ricetta mediterranea, leggera e saporita

Descrizione

Il pagello al forno è un delizioso secondo piatto dal sapore e profumo mediterraneo, dedicato a chi ama portare in tavola il pesce fresco, cucinato in modo semplice e genuino. Delicato, leggero e aromatico: il pagello con patate, pomodorini e olive è un secondo di mare adatto a molteplici occasioni, che potete portare in tavola con successo anche la domenica o durante una cena con amici.