Descrizione

I panini fritti ripieni sono dei golosi bocconcini dorati, dalla superficie croccante e dal cuore morbido e filante. Si preparano con un soffice impasto lievitato e scamorza, che potete sostituire con della provola o con della mozzarella per pizza. Sfiziosi e ricchi di gusto: questi panini fritti al formaggio sono ideali da servire sia come antipasto, sia come finger food durante un aperitivo.