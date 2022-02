Descrizione

Le patate al sale cotte al forno sono un’originale alternativa alle classiche patate lesse, versatile e semplice da preparare. Per realizzare questa ricetta occorrono soli due ingredienti: abbondante sale grosso e patate intere, meglio se novelle. Una volta pronte, potrete servirle come preferite: sono ottime sia da gustare come contorno, sia come base per preparazioni più elaborate, come la sbriciolata di patate.