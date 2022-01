Patate apparecchiate: ricetta tipica della cucina siciliana

Descrizione

Le patate apparecchiate, chiamate anche patate alla siracusana, sono un gustoso contorno di origine siciliana, dal sapore agrodolce. La ricetta è molto semplice e adatta a innumerevoli occasioni, ottima da portare in tavola sia calda che fredda. Le patate vengono cotte in padella con cipolla rossa e condite con l’aggiunta di olive verdi, capperi e una miscela di aceto e zucchero. Stuzzicanti e ricche di gusto: scoprite come prepararle seguendo le nostre indicazioni.