Descrizione

Avete mai preparato le lasagne in padella? In estate, è la soluzione ideale se si vuole evitare di eccendere il forno. Potete provarle in versione classica con sugo e besciamella, oppure sperimentare la nostra ricetta estiva che siamo certi vi conquisterà al primo assaggio: le lasagne di zucchine e stracchino cotte in padella, con l’aggiunta di besciamella, provola e parmigiano. Potete facilmente immaginare quanto siano saporite e cremose, ma anche semplici da preparare. Seguite la ricetta e scoprite subito il procedimento completo!