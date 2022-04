Pollo con pomodori secchi: ricetta veloce, leggera e saporita

La ricetta facile, veloce e sfiziosa per cucinare in pochi minuti la squisita frittata al forno con panna, parmigiano e prezzemolo tritato.

Come preparare il trancio di salmone alle erbe con purea di sedano rapa: un secondo piatto aromatico, genuino e ricco di gusto.

La ricetta facile e veloce delle scaloppine ai funghi misti: un cremoso e stuzzicante secondo piatto, pronto da servire in pochi minuti.

Come preparare il tradizionale pollo alla Marengo: un gustoso secondo piatto originario del Piemonte, arricchito con gamberi e uova.

Come preparare la deliziosa orata al forno alle erbe aromatiche, servita con un gustoso contorno di invidia caramellata con burro e zucchero di canna.

La ricetta semplice e gustosa del baccalà con scarola e carote cotto in padella: un secondo piatto leggero e genuino, perfetto per ogni occasione.

Come preparare le sfiziose scaloppine al marsala e arancia: un invitante secondo piatto dal sapore aromatico, adatto a ogni occasione.

Come preparare in casa l’arrosto aromatico con riso e arance: una sfiziosa e fresca insalata ideale da servire come piatto unico.