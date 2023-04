Descrizione

Invitante, sfizioso e ricco di gusto: il polpettone di tonno in crosta di pasta sfoglia è un classico secondo piatto ideale da portare in tavola nelle grandi occasioni. Rappresenta un’ottima alternativa al classico polpettone di carne, si prepara in pochi minuti ed è delizioso sia caldo che freddo, anche servito già tagliato a fette in occasione di un buffet o un brunch. Scopriamo insieme come prepararlo con ingredienti semplici e gustosti.