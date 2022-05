Polpo in caponata: un gustoso secondo piatto mediterraneo

Descrizione

Il polpo in caponata è una sfiziosa variante della tradizionale caponata di verdure: un grande classico della cucina siciliana, tipicamente preparato con melanzane, pomodori, sedano, olive e capperi. Se amate l’insalata di polpo con verdure, questa stuzzicante caponata di mare vi conquisterà fin dal primo assaggio, grazie al suo sapore e profumo mediterraneo: fresca, sfiziosa e ricca di gusto, ottima da servire sia come secondo piatto, sia come antipasto di mare.