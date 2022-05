Tartare di salmone e avocado: ricetta veloce, raffinata e saporita

Descrizione

La tartare di salmone e avocado è una ricetta sfiziosa e ricca di gusto, ideale da servire sia come fresco antipasto di mare, sia come sofisticato secondo piatto. Se amate consumare il pesce crudo (rigorosamente abbattuto), non potete perdere l’occasione di provare questa semplicissima e stuzzicante tartare, insaporita con la sola aggiunta di succo di lime, erba cipollina, sale e pepe.