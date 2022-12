Leggi anche

Pandoro salato al formaggio: ricetta natalizia, sfiziosa e saporita Come preparare in casa il soffice e fragrante pandoro salato al formaggio: una ricetta dal gusto irresistibile, ideale da servire come antipasto natalizio.

Frittelle di tonno e olive: ricetta veloce, gustosa e stuzzicante Come preparare in pochi minuti delle gustose frittelle salate con tonno e olive in pastella: una ricetta sfiziosa perfetta da servire come antipasto.

Spiedini con salmone e zucchine: ricetta stuzzicante e saporita Come cucinare gli spiedini di salmone e zucchine, insaporiti con erbe aromatiche: una ricetta facile e veloce, perfetta da servire come antipasto o secondo.

Polpette di cavolfiore in friggitrice ad aria: croccanti e leggere Come preparare e cuocere con la friggitrice ad aria delle sfiziose polpette di cavolfiore, ottime da servire come antipasto o secondo piatto vegan.