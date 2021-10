Descrizione

La salsa alle noci è una gustosa crema vegetariana semplice da preparare, ottima da gustare come antipasto con dei crostini o delle verdure in pinzimonio, e da utilizzare come invitante condimento per la pasta, delle piadine o delle crepes fatte in casa. Oggi di proponiamo la salsa alle noci dello chef Marco Bianchi: cremosissima e aromatica, ideale da gustare in mille modi diversi.