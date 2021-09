Descrizione

Il sorbetto all’uva fragola è un fresco e delizioso dolce alla frutta, ideale da preparare a fine estate. Potete assaporarlo come dessert leggero di fine pasto, oppure assaporarlo nel pomeriggio come spuntino rinfrescante. La ricetta che vi proponiamo non contiene uova e latticini, non richiede l’uso delle gelatiera ed è semplicissima.