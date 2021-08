Descrizione

Gli spiedini di anguria, cetriolo e formaggio sono uno stuzzichino facile e veloce da preparare, ideale da portare in tavola in queste ultime settimane d’estate, sia come antipasto, sia come fresco aperitivo. Potete scegliere se utilizzare delle mozzarelline, come da noi indicato nella ricetta, oppure optare per dei formaggi più sapidi, come il primosale, la feta greca o la ricotta salata, tagliati a cubetti.