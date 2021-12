La ricetta facile e veloce del brie in crosta di pasta sfoglia: un antipasto rustico, sfizioso e ricco di gusto, ideale per chi ama la fonduta.

Come preparare in pochi minuti l’albero di pizzette di pasta sfoglia al pomodoro: un antipasto originale e sfizioso, ideale da servire a Natale.

La ricetta facile e veloce del panettone salato senza lievitazione, arricchito con pancetta e formaggio, ideale da servire come antipasto natalizio.

Come preparare il gustoso albero di Natale di pizza: un soffice e originale antipasto natalizio, ideale da portare in tavola durante le feste.

Come preparare in casa il gustoso e stuzzicante albero di Natale di pasta sfoglia in versione salata, farcito con prosciutto e formaggio.