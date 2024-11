Un evento imperdibile al Mudec

Il 14 novembre si preannuncia come una data da segnare sul calendario per tutti gli amanti della buona cucina e dell’arte. Lo chef Enrico Bartolini, noto per il suo talento e le sue stelle Michelin, ha organizzato una cena speciale presso il Mudec, il Museo delle Culture di Milano. Questo evento, intitolato A Taste of Art, promette di unire l’arte culinaria con l’arte visiva, creando un’esperienza multisensoriale senza precedenti.

Un menù da 8 portate

La serata inizierà alle ore con un drink di benvenuto, seguito da una sessione di live painting che coinvolgerà i partecipanti in un’atmosfera creativa e coinvolgente. Il menù, concepito dallo chef Bartolini e dal suo team, prevede ben 8 portate accompagnate da una selezione di vini curata da Teo KayKay, un artista e designer di fama internazionale. La carta dei vini, un’opera d’arte unica, sarà presentata in un formato innovativo, garantita da un certificato di autenticità sia cartaceo che su blockchain.

Un investimento per un’esperienza esclusiva

Il costo per partecipare a questa serata esclusiva è di 700 euro a persona, un investimento che promette di ripagarsi con un’esperienza indimenticabile. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati, quindi è consigliabile affrettarsi per assicurarsi un tavolo. L’evento non è solo un’opportunità per gustare piatti straordinari, ma anche per immergersi in un contesto artistico che stimola la creatività e l’apprezzamento per l’arte in tutte le sue forme.

Un connubio tra cibo e arte

La serata al Mudec non è solo un pasto, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. Con A Taste of Art, Enrico Bartolini invita gli ospiti a esplorare il legame tra gastronomia e arte, un tema che sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama culinario contemporaneo. La fusione di sapori e colori, di piatti e opere d’arte, crea un’atmosfera unica che stimola i sensi e invita alla riflessione. Non è solo una cena, ma un’esperienza che celebra la creatività e l’innovazione.