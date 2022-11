Descrizione

Il banana bread è un classico dolce americano simile a un plumcake, il cui ingrediente principale sono naturalemente le banane, a cui è possibile aggiungere gocce di cioccolato, cacao o altra frutta. Oggi vi proponiamo una versione leggera e alternativa, che sfrutta la naturale dolcezza delle banane mature e dei datteri. Il nostro banana bread light è senza uova, senza latticini e senza zucchero, ma non per questo meno soffice e delizioso dell’originale. Scoprite come prepararlo e gustatelo quanto preferite: è perfetto sia a colazione, sia come goloso spuntino pomeridiano.