Descrizione

La carne asada è una tradizionale ricetta tipica della cucina messicana, spesso servita con delle salse dal gusto intenso, come la sour cream, la salsa habanero e la guacamole. Per prepararla vengono utilizzate delle bistecche di noce di vitello o di manzo, marinate con birra (talvolta sostituita con succo d’arancia), succo di lime, aglio e spezie, tra cui il cumino e la paprika. Stuzzicante, aromatica e ricca di gusto, ottima da servire come secondo piatto o utilizzare come ripieno per delle tortillas.