Descrizione

I cavoletti di Bruxelles ripieni di tofu affumicato sono una ricetta sfiziosa e semplice da preparare, ottima da proporre sia come antipasto, sia come contorno. La ricetta che vi presentiamo è vegana, leggera e gustosa, indicata anche per chi segue una dieta senza lattosio. Scoprite come prepararli in pochi minuti!