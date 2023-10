Il gateau di patate è un tradizionale piatto tipico della cucina napoletana, che si prepara con l’aggiunta di ingredienti gustosi, quali il salame, prosciutto e mozzarella. È un piatto molto versatile, che può essere preparato anche in versione vegetariana senza salumi e senza uova, oppure in padella. Il gateau di patate non è certo un piatto difficile da realizzare, ma richiede indubbiamente parecchio tempo. Se avete intenzione di servirlo in un’occasione speciale e volete organizzarvi per tempo, potete giocare d’anticipo e prepararlo il giorno prima. In questo articolo, vi diamo alcuni consigli su come conservarlo correttamente.

Come conservare il gateau di patate

Preparare il gateau di patate il giorno prima è possibile, ma a una condizione: riporlo in frigorifero prima della cottura. Questo per un semplice motivo: uno degli aspetti che rende il gateau così buono è la sua consistenza morbida e filante all’interno e croccante in superficie. Per poterlo apprezzare al meglio, dunque, è necessario servirlo ancora caldo, appena sfornato. Naturalmente è possibile riporre in frigo anche eventuali avanzi di gateau, da scaldare per alcuni minuti in forno, ma non consigliamo di adottare questo metodo per un’intera teglia.

Per conservarlo in frigorifero, vi basterà coprire la pirofila con un velo di pellicola trasparente. Ancora meglio, se aggiungete il pangrattato in superficie solo pochi minuti prima della cottura, in modo tale che non possa assorbire l’umidità degli altri ingredienti e ammorbidirsi.