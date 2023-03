Descrizione

I cupcake mimosa sono dei soffici dolcetti ideali da preparare l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna. In una precedente ricetta vi abbiamo spiegato come prepararli a mano, ma se avete l’opportunità di utilizzare il Bimby potrete rendere la preparazione ancor più semplice e veloce. Seguite le seguenti istruzioni per creare dei buonissimi cupcake dall’aspetto elegante e primaverile.