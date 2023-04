Descrizione

Chi durante l’infanzia trascorreva i pomeriggi a guardare in TV le avventure di Doraemon e del suo amico Nobita sicuramente ricorderà le focaccine tonde che i protagonisti erano soliti mangiare per merenda. Molto simili ai pancake, farcite con una crema somigliante alla Nutella, soffici e dorate: le focaccine in questione di chiamano Dorayaki e nella tradizione giapponese vengono farcite con la confettura di fagioli rossi, anche detta anko. La ricetta originale si prepara con ingredienti molto semplici: farina, zucchero, uova, miele e poca acqua. Se invece cercate un’alternativa vegana, eccola: deliziosi Dorayaki senza uova, altrettanto soffici e ideali da farcire a piacere con la classica confettura anko o con della nocciolata.