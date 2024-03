Descrizione

Le fave in umido sono una ricetta tipica della cucina umbra, arricchita con ingredienti sfiziosi e aromatici: pomodorini, bietole, pancetta e finocchietto selvatico. Il piatto, spesso servito come primo o contorno, è conosciuto con il nome di scafata o baggiana: riempe le tavole a inizio primavera, stagione ideale per gustare le fave fresche. Le fave in umido sono talmente semplici da preparare che non potete perdere l’occasione di provarle!