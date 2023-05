Quanto si spende mediamente per mangiare le classiche tapas a Barcellona? Ecco quali sono i prezzi del 2023 per un tipico menù a base di tapas spagnole.

Barcellona è la capitale della Catalogna, una città affascinante e vivace, ricca di storia, cultura e arte, che offre ai suoi visitatori molte attrazioni da scoprire, come la Sagrada Familia, il Parco Güell, la Rambla e il Barrio Gotico. È anche una città cosmopolita che ospita innumerevoli eventi culturali e musicali, in cui divertirsi in ogni periodo dell’anno.

Architettura, arte, mare e natura, ma non solo: così come Madrid, anche Barcellona è anche una delle mete preferite dagli amanti del buon cibo, grazie alla sua cucina varia e gustosa che mescola influenze catalane e spagnole.

Tra le specialità più apprezzate ci sono le tapas, piccole porzioni di cibo che si possono condividere e assaporare in compagnia. Le tapas possono essere a base di carne, pesce, verdure o formaggi e si possono trovare in molti bar e ristoranti della città.

Siete curiosi di scoprire quanto costa mangiare le tapas a Barcellona? Proseguite la lettura!

Tapas: quali assaggiare?

Le tapas sono delle piccole porzioni di cibo che in origine venivano servite per accompagnare il vino nelle osterie, divenute con il tempo una delle specialità gastronomiche più importanti della Spagna. A Barcellona si possono gustare le tapas in tantissime versioni diverse, sia tradizionali che moderne, come aperitivo, spuntino o pasto completo.

Ecco alcune tapas tipiche che vi consigliamo di provare:

Patatas bravas : patate a cubetti aromatizzate con paprika e pomodoro , spesso servite con delle salse.

: patate a cubetti aromatizzate con , spesso servite con delle salse. Tortilla di patate : la classica frittata spagnola preparata con patate e cipolla. La si può servire sia calda che fredda , tagliata a spicchi o a cubetti.

: la classica spagnola preparata con patate e cipolla. La si può servire , tagliata a spicchi o a cubetti. Polpo alla gallega : polpo bollito tagliato a pezzetti e servito su un letto di patate lesse , condito con paprika e olio extravergine d’oliva. È una specialità originaria della Galizia ma si trova facilmente anche a Barcellona.

: polpo bollito tagliato a pezzetti e servito su un letto di , condito con e olio extravergine d’oliva. È una specialità originaria della ma si trova facilmente anche a Barcellona. Gambas al ajillo : gamberi saltati in padella con aglio, peperoncino e prezzemolo. Sono molto saporiti e profumati, ottimi da gustare con del pane tostato.

: gamberi saltati in padella con aglio, peperoncino e prezzemolo. Sono molto saporiti e profumati, ottimi da gustare con del pane tostato. Boquerones en vinagre : acciughe fresche marinate nell’aceto con aglio e prezzemolo. Sono un antipasto fresco e leggero, perfetto per chi ama il pesce.

: acciughe fresche marinate nell’aceto con aglio e prezzemolo. Sono un antipasto fresco e leggero, perfetto per chi ama il pesce. Pan y tomate : pane abbrustolito insaporito con aglio e condito con pomodori a cubetti , olio e sale. È molto simile alla nostra bruschetta e viene spesso servito anche a colazione.

: pane abbrustolito insaporito con e condito con , olio e sale. È molto simile alla nostra e viene spesso servito anche a colazione. Croquetas: crocchette fritte di besciamella e prosciutto crudo (jamon iberico), croccanti fuori e cremose dentro, ideali da gustare ancora calde.

Quanto costano le tapas a Barcellona?

Il prezzo delle tapas dipende dal tipo, dalla qualità e dal locale che le offre. In generale, si può dire che una tapa costa tra i 2 e i 5 euro, ma ci sono anche tapas più economiche o più costose. Il consiglio è di scegliere un tapas bar che abbia un buon rapporto qualità-prezzo e che offra un’ampia varietà di tapas da poter provare.

Un altro fattore da considerare è la quantità di tapas che si vuole mangiare. Se si vuole fare solo un aperitivo o uno spuntino leggero, bastano 2 o 3 tapas a persona. Se invece si vuole fare un pasto completo, si possono ordinare 4 o 5 tapas a persona o anche di più, se sia ha un grande appetito.

In media, si può dire che mangiare delle tapas a Barcellona costa tra i 10 e i 20 euro a persona, bevande escluse. Ovviamente, il conto finale dipende anche da cosa si beve: un bicchiere di vino o una birra costano tra i 2 e i 4 euro, mentre una sangria o un cocktail possono arrivare anche a 6 o 7 euro.