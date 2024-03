Migliore paella ad Ibiza: 8 ristoranti da provare

Ecco i migliori ristornati dove mangiare la migliore Paella ad Ibiza senza incappare in posti turistici: leggete l'articolo per scoprirli.

Non potete di certo andare a Ibiza senza aver mangiato almeno una volta la Paella durante la vostra permanenza. C’è un’ampia gamma di posti tra cui scegliere, ecco alcuni dei nostri preferiti.

Ecco quindi i migliori ristornati dove mangiare un’autentica Paella ad Ibiza senza incappare in posti turistici e di bassa qualità.

Dove mangiare la migliore paella ad Ibiza: 8 indirizzi

El Carmen

Dove: Cala D’Hort

Quando: ogni giorno dalle 12.30 alle 22.00 nel periodo estivo.

Cosa: La fantastica vista di Es Vedra si abbina perfettamente con il gusto squisito della loro paella. I prezzi partono da un minimo di circa 20 euro per due persone – non male considerando la qualità del cibo offerto, l’atmosfera e ovviamente, la vista.

Suggerimento: prenotare in anticipo – questo ristorante è molto famoso soprattutto nelle ore pomeridiane al tramonto + da provare è anche la torta banoffee.

C’an Pujol

Dove: Carrer des Calò, 112, 07829 Sant Josep de sa Talaia

Quando: tutti i giorni dalle 13.00 alle 16.00 e dalle 19.30 alle 23.30 – mercoledì chiuso.

Cosa: i veri buongustai conoscono la regola d’oro del mangiare in vacanza: nei ristoranti frequentati dalla gente locale. In C’an Pujol troverete un ristorante pieno di ibizani, cibo fresco e una fantastica Paella.

Suggerimento: assolutamente da provare la paella con il riso nero.

Restaurante Martina

Dove: Avenida Cala Martina, s/n, 07850 Sant Carles de Peralta

Quando: tutti i giorni dalle 20.00 all’1.00

Cosa: Cala Martina è un tradizionale ristorante sul mare che offre un’atmosfera del vecchio stile di Ibiza. Non fatevi scappare la paella, con il pesce fresco e un buon rapporto qualità prezzo. Potrete gustarla con i piedi immersi nella sabbia o all’ombra – non dovrete scegliere tra una spettacolare vista mare o un’ottima paella – qui le troverete entrambe!

Suggerimento: l’unico riferimento online è su TripAdvisor, per prenotazioni chiamare il +971 33 87 45.

Comida de San Juan

Dove: Carrer Montgri 8, Ibiza Old Town, 07800

Quando: dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 20.30 alle 23.00.

Cosa: non può essere battuta la combinazione di una paella (circa 5 euro) e di un’atmosfera autentica alla Comida de San Juan – disponibile solo alcuni giorni (lunedì / mercoledì e venerdì).

Suggerimento: non aspettatevi di sedervi al tavolo e pranzare per tutto il pomeriggio, una volta finito dovrete liberare il tavolo per lasciare il posto ai prossimi clienti.

Can Pep

Dove: Carretera Es Canar km 2,500, Santa Eulalia

Quando: in alta stagione dalle 13.00 alle 16.00 e dalle 19.30 alle 23.00. La paella è solo il venerdì.

Cosa: una paella così speciale tanto da essere servita solo una volta a settimana – il venerdì – e qui il prezzo per un piatto squisito in un autentico ristorante è solo di 9 euro!

Suggerimento: prenotare in anticipo essendo una famosa offerta del venerdì.

Restaurante Salvadó

Dove: Pou des Lleo

Quando: dalle 13.00 alle 16.30 e dalle 19.30 alle 22.30 (solo in alta stagione).

Cosa: tipico ristorante di pesce ibizano, dove il pesce viene quotidianamente pescato e preparato sul posto – gli ingredienti della vostra paella non potrebbero essere più freschi di questi!

Suggerimento: non è aperto in bassa stagione.

Es Boldado

Dove: Cala D’Hort

Quando: solo durante il periodo estivo.

Cosa: Es Boldado è un ristorante particolare ubicato sulle rocce al lato della spiaggia di Cala D’Hort, dove potrete gustare un’ottima paella per due o più persone mentre guardate il tramondo dietro l’iconica Es Vedra.

Suggerimento: Non è facile accedere a questo ristorante – avrete bisogno di parcheggiare a Cala D’Hort, attraversare la spiaggia e salire degli scalini ripidi – fare attenzione con bambini piccoli e anziani.

Sa Caleta Restauante

Dove: Sa Caleta, vicino all’areoporto.

Quando: tutti i giorni dalle 13.00 all’1.00.

Cosa: un accogliente ristorante a conduzione familiare, con un affascinante stile “del pescatore” – ideale per grandi gruppi che vogliono provare una deliziosa paella – è la tranquilla spiaggia di Sa Caleta.

Suggerimento: aperto tutto l’anno durante il fine settimana. È molto richiesto quindi è consigliato prenotare in anticipo.