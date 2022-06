Descrizione

Il tiramisù alla frutta con mango, banane e ananas è una deliziosa variante esotica dell’intramontabile tiramisù al caffè, ideale da portare in tavola come dessert di fine pasto o gustare a merenda per rinfrescarsi. Semplicissimo, cremoso e senza uova: questo fresco tiramisù tropicale si prepara con savoiardi inzuppati nel succo d’ananas e una una delicata mousse di mascarpone e panna. Non perdete l’occasione di provarlo!