L’Osteria Francescana dello Chef Massimo Bottura è considerato uno dei migliori ristoranti al mondo e nel corso di un trentennio ha guadagnato numerosi premi. Nel 2016 nel 2018 si è classificato primo nella World’s 50 Best Restaurants, entrando successivamente a far parte della rosa dei Best of the Best, che raccoglie tutti i vincitori dal 2002 a oggi.

Dopo 7 anni dall’apertura L’Osteria riceve la sua prima stella Michelin, a cui si aggiunge la seconda nel 2007 e infine la terza nel 2012. Il ristorante di Massimo Bottura è uno dei pochi in Italia ad aver conquistato 3 stelle Michelin, insieme a Villa Crespi di Cannavacciuolo, Uliassi, Dal Pescatore Santini, Da Vittorio e il Mudec di Enrico Bartolini.

Location

L’Osteria Francescana si trova a Modena in via Stella 22, a pochi passi dalla chiesa di San Francesco, da cui prende il nome. Nata negli anni ‘50 come trattoria di quartiere in qui venivano serviti i piatti tipici della cucina emiliana a prezzi modici, l’osteria è rimasta tale fino al 1995, anno in cui lo chef Massimo Bottura decise di acquistarla e trasformarla in un ristorante di cucina gourmet, che in seguito si è consolidato come punto di riferimento dell’alta gastronomia.

Menù

La cucina di Massimo Bottura concilia tradizione e innovazione e contemporaneità. Tutti i suoi piatti sono caratterizzati da riferimenti a temi di attualità e al mondo dell’arte, nonché da una minuziosa ricerca che mira all’equilibrio tra forme, colori e sapori.

Menù degustazione

Il menù degustazione dal nome “Vieni in Italia con me” è un invito a lasciarsi guidare dalla creativià dello chef, nel riscoprire i sapori tipici della cucina italiana, in una veste inedita e sorprendente.

Vieni in Italia con me è un percorso degustativo che include 12 portate al costo di 320 euro, a cui è possibile abbinare una selezione di vini al costo di 210 euro.

I piatti in menù variano costantemente, anche per garantire la stagionalità degli ingredienti. Attualmente (marzo 2023) il menù degustazione include i seguenti piatti:

Cioccolata in Tazza | Un Ciaccio come un Blinis |Bignè

Panettone, cotechino e lenticchie 365 giorni all’anno

Zuppa di Pesce del nord dell’Adriatico

Cambiamento Climatico: Siccità del Po

Risotto che vuole essere un Borlengo

Un viaggio nel Bel Paese: il nord che incontra il sud

Porchetta di rombo

Daino grigliato e i suoi contorni

Think Green is a state of Mind

Pasta, Burro e Marmellata

Cacio e Pere

Macaron di fegato alla veneziana | Cannolo di carbonara | Cioccolatino dell’orto di Casa Maria Luigia

Menù alla carta

Il menù alla carta include una selezione 4 antipasti, 4 primi piatti e 4 secondi, tra cui alcuni dei suoi piatti più iconici:

Un’anguilla risale il fiume Po

Stiamo ancora decidendo che pesce servire!

This little piggy went to the market”

Cinque stagionature del Parmigiano Reggiano in diverse consistenze e temperature

Il prezzo parte da 80 euro per gli antipasti e primi, e sale fino a 110 e 150 euro per i secondi piatti.