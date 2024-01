Pandoro farcito con mascarpone e panna: ricetta golosa senza uova

Descrizione

Il pandoro è indubbiamente il dolce natalizio più amato da grandi e piccini, insieme al tradizionale panettone. Tra pandori acquistati e pandori ricevuti in dono, capita spesso di trovarsene qualcuno di avanzo in dispensa. Se non ci si vuole accontentare della solita fetta di pandoro, l’ideale è cogliere l’occasione al volo per creare qualcosa di molto più goloso e invitante: il pandoro farcito con mascarpone e panna senza uova.