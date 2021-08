Descrizione

Il porridge senza cottura, meglio conosciuto come overnight oatmeal, è una zuppa di fiocchi d’avena e latte cremosa e nutriente, alternativa al classico porridge cotto. Prepararlo è di una semplicità unica: è sufficiente miscelare all’interno di una ciotola l’avena con il latte e lasciar riposare il tutto per una notte intera. Fresco e leggero: è ideale da gustare in estate anche a merenda, con l’aggiunta di frutta fresca, cioccolato o frutta secca.