Descrizione

Lo strudel con noci, pere e cioccolato è una golosa alternativa al classico strudel alle mele tipico del Trentino Alto Adige, altrettanto semplice da preparare e perfettamente in linea con i sapori e colori autunnali. Il croccante e friabile scrigno di pasta sfoglia racchiude un ripieno di frutta fresca e frutta secca dal profumo a dir poco inebriante. Perfetto da servire a merenda con un infuso caldo o come dessert, questo strudel vi conquisterà fin dal primo assaggio. Scoprite subito come preparare in casa questa ricetta gustosa e aromatica!