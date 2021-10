Descrizione

La zucca sabbiosa cotta al forno un invitante contorno autunnale, che richiede solo 10 minuti di preparazione e 20 di cottura. Se vi piace la zucca e cercate un metodo semplice e sfizioso per cucinarla, questa è la ricetta che fa per voi. Proponetela come contorno con un secondo piatto di carne o pesce o con dei gustosi burger vegani, anche in alternativa alle classiche patate al forno.