Descrizione

Avete dei savoiardi a disposizione ma non volete utilizzarli per preparare il solito tiramisù? Provate i deliziosi cestini di savoiardi con crema pasticcera: un’originale alternativa alle classiche tartellette di pasta frolla, ideale da servire come dessert e arricchire con l’aggiunta di cioccolato in scaglie o granella di frutta secca.