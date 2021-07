Involtini di melanzane e mozzarella: ideali da gustare in estate La ricetta facile e veloce degli involtini di melanzane e mozzarella: un gustoso antipasto estivo, fresco e aromatico, servito con pomodorini marinati.

Focaccia ripiena alla parmigiana: ricetta rustica e saporita La ricetta rustica e invitante della focaccia ripiena alla parmigiana: un gustoso lievitato farcito con melanzane, salsa di pomodoro e formaggio.

Spiedini di zucchine farcite: antipasto rustico e sfizioso La ricetta rustica e gustosa degli spiedini di zucchine farcite con formaggio filante e pancetta: un antipasto sfizioso ideale da servire in estate.

Mini hot dog: ricetta veloce e sfiziosa con pasta sfoglia Come preparare in pochissimi minuti i gustosi mini hot dog cotti al forno: una ricetta rustica per l’aperitivo, con wurstel e pasta sfoglia pronta.

Girelle di sfoglia con cipolle: ricetta rustica per l’aperitivo La ricetta rustica e sfiziosa delle girelle di sfoglia con cipolle rosse caramellate: un antipasto o finger food saporito che piace a grandi e piccini.

Rose di peperoni: ricetta rustica e sfiziosa con pasta sfoglia La ricetta facile e veloce delle deliziose rose di peperoni con pasta sfoglia pronta: rustiche e saporite, ideali da proporre come antipasto.

Maionese aromatizzata: ricetta per prepararla in pochi minuti La ricetta facile, veloce e saporita della maionese aromatizzata con spezie ed erbe aromatiche: un condimento versatile e ricco di gusto.

Hummus di piselli: ricetta vegana con salsa di sesamo La ricetta facile e veloce dell’hummus di piselli: una salsa vegana simile all’hummus di ceci, preparata con salsa tahina, succo di limone e aglio.

Involtini di bresaola: ricetta veloce e sfiziosa per l’aperitivo Come preparare in pochi minuti gli involtini di bresaola farciti con formaggio alle erbe: un antipasto stuzzicante, perfetto anche per l’aperitivo.

Panna cotta salata: antipasto fresco, raffinato e saporito Come preparare in casa la deliziosa panna cotta salata con parmigiano, ideale da servire come fresco e raffinato antipasto estivo.