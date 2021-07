Descrizione

Gli involtini di melanzane in padella sono la variante rustica e mediterranea degli involtini di melanzane e mozzarella freddi. Sono ottimi da proporre sia come antipasto, sia come gustoso primo piatto estivo, in alternativa alla classica parmigiana o ai cannelloni di melanzane. Per preparare questa prelibata ricetta occorrono ingredienti semplicissimi e genuini: pomodoro, olive, basilico e provola per farcire gli involtini. Non perdete occasione di provarli.