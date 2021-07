Descrizione

L’insalata tiepida di polpo e patate è un classico antipasto di mare estivo, ideale da servire anche come secondo piatto. Leggera, genuina e ricca di gusto: si prepara in tutta semplicità con l’aggiunta di pochi ingredienti, tra cui aglio, limone e prezzemolo. Scoprite la ricetta e includetela nel vostro menù di Ferragosto: è ottima da gustare anche in spiaggia!