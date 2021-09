La ricetta facile e veloce degli spiedini di pane, wurstel e formaggio fuso: dei gustosi stuzzichini ottimi da servire come antipasto o aperitivo.

La ricetta sfiziosa e saporita dei toast in carrozza fritti, farciti con sugo di pomodoro e mozzarella filante: perfetti da servire come antipasto.

La ricetta facile e veloce per preparare in casa il caviale di aceto balsamico, con l’aggiunta dell’agar agar: ideale da utilizzare come condimento.