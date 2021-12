Descrizione

Il panettone al mais è un tradizionale dolce natalizio tipico del Molise, che reinterpreta la ricetta del classico dolce milanese e prevede l’aggiunta di nuovi ingredienti, come farina di mais, gocce di cioccolato e liquore Strega. Il panettone di mais è irresistibilmente soffice, invitante e semplice da preparare, in quanto non richiede lievitazione, ideale da servire come dessert a Natale e a Capodanno.