La crema pasticcera è una ricetta base che chiunque ami preparare torte, crostate e pasticcini deve saper eseguire alla perfezione. Esistono innumerevoli varanti: dalla classica crema pasticcera aromatizzata al limone o alla vaniglia, alla crema pasticcera al rum, al cioccolato o al caffè, senza dimenticare le varianti alla fragola e ai mirtilli ideali da servire come dessert al cucchiaio. Ciò che è davvero essenziale è che sia vellutata, densa e dolce al punto giusto. Per preparare un’ottima crema pasticcera, specie se si è alle prime armi, occorre non essere troppo frettolosi e prendersi il tempo necessario a eseguire a regola d’arte tutti i passaggi. Se voleste prepararla con largo anticipo o ve ne dovesse avanzare, sapete per quanto tempo può essere conservata la crema pasticcera in frigorifero? Proseguite la lettura per scoprirlo!

Quanto dura la crema pasticcera in frigo?

Fortunatamente, la crema pasticcera conservata in frigorifero dura diversi giorni, per cui può essere preparata in anticipo e in grandi quantità, senza rischiare che si deteriori facilmente. Non solo: eventualmente è possibile congelarla (entro 24 ore dalla preparazione), così da prolungarne la durata fino a 2 mesi.

In frigorifero la crema pasticcera dura fino a 4-5 giorni, a patto che venga conservata correttamente. Una volta pronta, trasferitela subito all’interno di una ciotola immersa in una vaschetta colma di acqua e ghiaccio, mescolatela rapidamente con una frusta per farla raffreddare e copritela con della pellicola alimentare a contatto.

Attendete che sia completamente fredda, trasferitela all’interno di un contenitore a chiusura ermetica e posizionatela nella parte più fredda del frigorifero. Prima di utilizzarla, per renderla nuovamente cremosa e vellutata potete lavorarla con una frusta manuale o elettrica.