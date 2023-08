Le foglie del cavolfiore sono commestibili? 5 ricette anti-spreco

Siete soliti buttare le foglie del cavolfiore perché troppo dure o semplicemente non sapete come cucinarle? Vi proponiamo 5 ricette deliziose che potete preparare utilizzando gli scarti del cavolfiore, senza rinunciare al gusto. Il cavolfiore, infatti, è commestibile in ogni sua parte: siamo soliti utilizzare le cimette e le foglioline più tenere, ma anche i gambi e le foglie esterne possono trasformarsi in gustosi manicaretti, se cucinati nel giusto modo. In questo articolo vi suggeriamo sia delle ricette base, come la vellutata e le foglie di cavolfiore in padella, sia dei piatti più stuzzicanti e originali, come le polpette e gli involtini di foglie di cavolfiore. Proseguite la lettura e provatele tutte!

Patè di foglie di cavolfiore

Se temete che le foglie risultino troppo dure e fibrose, potete trasformarle in un delizioso patè da spalmare sul pane per preparare delle bruschette o dei crostini. Vi basterà tagliarle e fettine e sbollentarle fin quando non risultano tenere. Includete anche i gambi e alcune cimette del cavolfiore per ottenere un risultano più cremoso, oppure come alternativa aggiungete delle patate lesse. Frullatele con olio extravergine d’oliva e insaporitele a piacere con spezie ed erbe aromatiche.

Vellutata di foglie di cavolfiore

Potete frullare le foglie di cavolfiore anche per ottenere una vellutata: anche in questo caso, vi basterà aggiungere qualche cimetta di cavolfiore, delle patate o delle carote per conferirle maggiore cremosità. Condita con un filo d’olio a crudo e dei crostini, diventa un’ottimo primo piatto invernale ideale da servire sia caldo che tiepido.

Foglie di cavolfiore in padella

Siete curiosi di assaggiare le foglie del cavolfiore semplicemente cotte in padella? Vi consigliamo di prepararle con un soffritto di cipolla e uno spicchio d’aglio, lasciarle rosolare per alcuni minuti e proseguire la cottura a fuoco medio, aggiungendo acqua o brodo caldo all’occorrenza. Per facilitare la cottura vi suggeriamo di affettarle a listarelle molto sottili ed eliminare le parti più fibrose.

Involtini di foglie di cavolfiore

Se volete preparare un piatto più originale, potete optare per dei gustosi involtini di foglie di cavolfiore, prendendo ispirazione dalla ricetta dei classici involtini di cavolo verza. Utilizzate le foglie più grandi e sbollentatele fin quando non risultano morbide, dopodiché farcitele come più vi piace: con zucca e scamorza, con riso e carne o con lenticchie e patate.

Polpette di foglie di cavolfiore

Infine, se decidete di preparare delle gustose polpette di cavolfiore e patate, ricordate che potete aggiungere anche le foglie e i gambi. Assicuratevi che siano ben cotti (potete aggiungerli in cottura qualche minuto prima delle cimette) e frullate il tutto fino a ottenere una crea liscia e omogenea. Potete cuocere queste polpettine vegane come preferite: al forno, in friggitrice ad aria o in padella, fino a completa doratura.