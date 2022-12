Natale degli Stati Uniti si festeggia in grande stile, portando in tavola una gustosa selezione di piatti tradizionali, tra cui non manca il classico tacchino ripieno di castagne e il celebre Christmas Pudding: un zuccotto dolce a base di mandorle, frutta candita e spezie, spesso affiancato da altri dolci tipici, come l’egg nog.

Se amate la cultura americana e siete curiosi di scoprire quali ricette natalizie è tradizione portare in tavola il 25 dicembre, proseguite la lettura: vi accompagniamo in un viaggio gastronomico alla scoperta dei piatti più buoni della cucina statunitense, alle quali gli americani non potrebbero mai rinunciare durante il consueto pranzo di Natale.

Tacchino arrosto

Il tacchino ripieno cotto arrosto è probabilmente la ricetta tradizionale più celebre della cucina americana: un gustoso secondo piatto che viene portato in tavola immancabilmente durante il Giorno del Ringraziamento e in ogni altra occasione importante, tra cui Natale e Capodanno.

Si prepara farcendo il tacchino con un gustoso mix di salsiccia, pancetta e castagne, e viene spesso servito con del purè di patate dolci, della salsa di mirtilli rossi o della salsa gravy.

Roast beef

In alternativa al tacchino ripieno è possibile preparare il classico roast beef: un gustoso arrosto di manzo cotto al forno e servito a fette con il suo delizioso fondo di cottura, delle verdure di contorno e i tradizionali yorkshire pudding.

Oyster stew

Durante il pranzo di Natale è tradizione portare in tavola non solo piatti a base di carne, ma anche di pesce. In particolare, è usanza preparare la squisita oyster stew: una cremosa zuppa di ostriche originaria del New England, preparata con l’aggiunta di latte e panna, insaporita con paprika e spesso servita con dei crostini.

Egg Nog

L’egg nog è una classica bevanda natalizia americana molto simile allo zabaione. Si prepara con uova, latte e panna, senza l’aggiunta di liquore, per cui è adatta anche ai bambini e può essere servita come dessert con dei biscotti pan di zenzero.

Chiffon Cake di Natale

Anche se non è un dolce propriamente natalizio, spesso la chiffon cake viene servita nei giorni di festa e come dessert di Natale, insieme ad altri dolci invernali tipici della cucina americana, come la pumpkin pie e l’apple pie. Si tratta di una torta soffice e leggera, molto simile al pan di Spagna, ottima da servire con un infuso speziato o della crema inglese.

Christmas pudding

Un dolce americano che non può mancare in tavola a Natale è sicuramente il tradizionale Christimas pudding: un budino speziato a base di mandorle, uvetta, frutta candita, liquore e mele, che viene servito esclusivamente durante le festività natalizie.

Mince pies

Le mince pies sono delle golose crostatine tipiche della cucina inglese, che spesso vengono preparate anche negli Stati Uniti e servite come dessert natalizio. La ricetta è molto semplice e prevede una golosa farcitura a base di frutta secca, frutta essiccata, spezie e rum.