I migliori finger food di Natale da servire durante le feste come antipasto o aperitivo: 10 ricette imperdibili per sorprendere i propri ospiti.

Volete mettere alla prova le vostre abilità in cucina e preparare dei gustosi finger food da servire come antipasto a Natale? Abbiamo selezionato per voi le ricette a tema natalizio più sfiziose e saporite, con le quali riuscirete sicuramente a conquistare tutti i vostri ospiti.

Finger food di Natale: ricette sfiziose

I finger food sono delle piccole porzioni di cibo che possono essere gustate direttamente con le mani, spesso servite come antipasto o aperitivo nei momenti di festa e di convivialità. La cena della Vigilia e il pranzo di Natale sono l’occasione ideale per sperimentare e colorare la tavola con una ricca varietà di finger food diversi: dalle classiche tartine agli stuzzichini più originali, come gli alberelli di frolla o di pasta sfoglia.

Finger food a tema natalizio

Natale è l’occasione giusta per dare sfogo alla propria creatività in cucina e dilettarsi nel preparare dei gustosi antipasti a tema natalizio, diversi dai classici stuzzichini a cui tutti siamo abituati. Tra i finger food più sfiziosi che possiate provare ci sono quelli a forma di pupazzo di neve o albero di Natale: potete prepararli in diversi modi, così da venire incontro ai gusti di tutti.

Se cercate un’idea gustosa e colorata per un antipasto che faccia anche da centrotavola, provate l’albero di Natale con tartine di salmone o l’albero di Natale aperitivo, composto da un delizioso mix di girelle di pasta sfoglia, mozzarelline, salumi, pomodorini e olive, a cui tutti possono attingere utilizzando degli stecchini.

Se invece preferite gli antipasti rustici, potete scegliere di utilizzare la pasta per pizza per creare un golosissimo albero di Natale con pomodoro e mozzarella.

Se temete che gli impasti lievitati vi rubino troppo tempo, potete optare un delizioso albero di pasta sfoglia farcito con formaggio e prosciutto cotto, da affiancare agli alberelli di sfoglia con salmone.

Non potete rinunciare al classico tagliere di salumi e formaggi? Personalizzatelo con l’aggiunta degli alberelli di frolla al parmigiano: dei friabili e gustosi biscotti salati che potete divertirvi a preparare con l’aiuto dei bambini.

Frittelle

Come antipasto a Natale non possono mancare le classiche frittelle, rigorosamente servite ancora calde e croccanti. La tradizione vuole che si preparino le frittelle di baccalà, ma se non piace il pesce è possibile optare per le deliziose frittelle di pasta lievitata, come le scarpelle molisane e le pettole lucane, adatte anche a chi segue un’alimentazione vegana e non consuma uova e latticini.

Finger food rustici

I classici finger food rustici piacciono un po’ a tutti: potete optare per dei friabili grissini di Natale alle noci, oppure sbizzarrirvi nella preparazione di bruschette e tartine salate di vario tipo: vegane, vegetariane, con mousse di prosciutto cotto e pistacchi o con cipolle caramellate e speck.