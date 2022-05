Descrizione

La vignarola è un famoso contorno tipico della cucina romana, che viene portato in tavola in primavera. Potete guastarla con del pane tostato e abbinarla a qualsiasi secondo piatto, oppure servirla come leggero piatto unico. Gli ingredienti che la compongono sono le fave e i piselli freschi, abbinati ai carciofi romaneschi, alla lattuga romana e al cipollotto. Sfiziosa, saporita e aromatica: semplicemente imperdibile!