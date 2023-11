Dolci per bambini di 1 anno: ricette sane e gustose

All’età di un anno i bambini hanno praticamente completato il loro svezzamento, mangiando quasi tutto, spesso e volentieri assaggiando almeno una volta anche i tanto temuti dolci.

I dolci per bambini di 1 anno, in effetti, potrebbero sembrare pochi se si considera di non dare cioccolato, zucchero o altri cibi grassi e potenzialmente nocivi per la salute dei più piccoli, tuttavia, non esistono alimenti vietati ma esiste il buonsenso.

Se si usa il buonsenso anche i dolci si possono far mangiare al piccolo esploratore di un anno che ne avrà bisogno per recuperare parte delle energie spese nella sua attività quotidiana di esplorazione della vita.

Dolci per bambini di 1 anno

Le ricette di dolci per bambini sono tantissime, molte hanno come ingrediente principe alimenti sani e benefici per l’organismo dei piccolini, come la frutta, lo yogurt, la verdura senza prevedere l’aggiunta di grassi inutili. Anche se in occasioni speciali, come per il primo compleanno, si possono fare eccezioni facendo assaggiare dolci un po’ più elaborati, come torte al cioccolato o con la crema. Detto questo, via libera a frullati, mousse, torte leggere e genuine, dolci preparati a casa, con ingredienti semplici e conosciuti, ma soprattutto senza aggiunta di conservanti e coloranti presenti invece nelle merende e dolci acquistati.

Torta pan di spagna e yogurt

Con o senza frutti di bosco, per il primo compleanno dei piccoli di casa la torta pan di spagna e yogurt è proprio perfetta.

Semplice nel gusto, delicata nella scelta degli ingredienti e nella loro combinazione, rappresenta un dolce morbido adatto quindi all’ancora incerta masticazione dei bambini di 1 anno, soffice e leggera nella farcitura a base di yogurt, panna e zucchero a velo. A piacere farcita e/o guarnita con frutti di bosco.

Qui la ricetta.

Frappé di pera e cacao

Ecco una proposta per i piccoli sdentati (ma anche per chi i dentini li ha già); il frappé di pera e cacao è la merenda ideale per dare energia ai piccoli esploratori di casa con un dessert sano, ricco di nutrimento, ma assolutamente leggero e digeribile.

Pera e cacao sono combinati in modo semplicissimo in un frappé che piacerà molto ai bambini, anche ai più piccolini.

Qui la ricetta.

Frullato di fragole e latte di soia

Un frullato di fragole è già buono da solo, ma se si aggiungono latte e yogurt di soia il risultato è sensazionale e il piccolo buongustaio approverà la sua merenda.

Fragole, yogurt di soia alla vaniglia, latte di soia e zucchero. Pochi semplici ingredienti per una dolce merenda buona, sana e leggera. Questo frullato inoltre è senza lattosio, dunque adatto anche ai bimbi intolleranti.

Qui la ricetta.

Budino alla vaniglia

Il budino è da sempre uno dei primi dolci che vengono fatti assaggiare ai bambini piccoli grazie alla sua morbidezza e dolcezza.

Il budino alla vaniglia è una proposta gustosa, semplice, dolce ma allo stesso tempo delicata per una merenda diversa, magari da gustare in compagnia di piccoli amici.

Ricetta completa: Budino alla vaniglia.

Composta di mele

Forse i piccoli di un anno la conoscono già, tuttavia se fino a questa età la composta di mele era preparata per la loro merenda senza aggiunta di altri ingredienti se non la mela, si può proporre ai piccolo di un anno una composta di mele diversa, aggiungendo qualche sapore in più.

Questa ricetta è fatta con mele, zucchero semolato oppure miele, zucchero a velo, burro. Inoltre se il piccolo gradisce si può aggiungere un pizzico di cannella qua e là.

Qui la ricetta.

Crema di ricotta con albicocche

La crema di ricotta e albicocche è un dessert fresco, goloso, nutriente, sano perché ricco di proprietà che derivano sia dalla ricotta che dalle albicocche.

Un dessert leggerissimo, digeribilissimo che piacerà tantissimo ai bambini piccoli, soprattutto se per addolcirlo si aggiunge un cucchiaino di miele.

Qui la ricetta.

Dessert di mele con Bimby

Un dolce leggero, profumato, salutare a base di mele, acqua e qualche goccia di succo di limone.

Il dessert di mele fatto con il bimby è fresco e per questo ottimo sopratutto per fresche merende estive oppure dopo pranzo.

Ricetta completa: Dessert di mele con bimby.

Frittelle (di Carnevale) allo yogurt al forno

Mele, yogurt, farina e zucchero di canna… ecco gli ingredienti per delle deliziose frittelle allo yogurt al forno.

A Carnevale anche i più piccolini hanno diritto di gustare dolci bontà. Questa ricetta prevede però alcuni accorgimenti affinché le morbide frittelle siano il più possibile sane e adatte ai bambini più piccoli: la cottura al forno e l’assenza del burro.

Qui la ricetta.

Bomboloni al forno con Bimby

Infine, semplici, golosi, ma a differenza di quelli classici, i bomboloni al forno sono più adatti anche ai bambini più piccoli.

I bomboloni di Carnevale preparati secondo questa ricetta, da fare con l’aiuto del Bimby, consentirà anche i cuccioli di casa di trascorrere in dolcezza assoluta la festa più allegra dell’anno.

Qui la ricetta.

Torta di mele senza burro né uova

La seconda ricetta proposta è quella di un’altra torta molto delicata e morbida, la torta di mele senza burro né uova.

Si tratta di una ricetta semplice, delicata, leggera, che non appesantisce ma allo stesso tempo dà al bambino le energie di cui ha bisogno al mattino oppure durante la merenda pomeridiana. Se fino a quest’età non ha ancora assaggiato torte e tortine, ecco che iniziare in modo semplice, delicato e sano è ciò che serve.

L’assenza di uova permette di evitare problemi di intolleranza a questo alimento se ci sono già state manifestazioni a priori.

Ricetta completa: Torta di mele senza burro né uova.

