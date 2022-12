Se questo Natale volete creare un menù internazionale che includa piatti di Paesi di diversi, oltre alle classiche specialità spagnole, francesi, tedesche e americane, potete includere qualche ricetta natalizia ucraina. La cucina tradizionale ucraina è caratterizzata da sapori forti e speziati, e comprende numerosi piatti a base di frutta secca, cereali e verdure, adatti anche a chi segue una dieta vegana o vegetariana.

Ricette natalizie ucraine: specialità tradizionali

Le ricette natalizie ucraine sono il risultato di una lunga tradizione culinaria che risale a secoli fa. In questo articolo vi presentiamo alcuni dei piatti tipici ucraini che vengono preparati durante le festività e serviti il giorno di Natale, che per la Chiesa Ortodossa di celebra il 6 gennaio. Tra i primi piatti troviamo il borsch, una zuppa di barbabietole e carne, e il varenyky, delle gnocchetti di patate farciti con carne o formaggio.

Tra i dolci ucraini non possiamo non menzionare il celebre kutya, un porridge di grano, miele e frutta secca.

Borsch di barbabietole

Il borsch è una deliziosa zuppa di barbabietole e carne tipica dell’Ucraina e di altri paesi dell’Est Europa. Si tratta di un piatto caldo e confortevole ideale da gustare durante l’inverno, che viene preparato con una cremosa purea di barbabietole, carne di manzo, pomodori, cipolle, erbe aromatiche e panna acida.

In Ucraina, il borsch viene spesso servito durante le festività natalizie come primo piatto, accompagnato con il tradizionale pampushky: un soffice pane formato da tante piccole pagnotte condite con olio e aglio.

Varenyky

I varenyky sono dei gustosi ravioli a forma di mezzalua tipici della cucina ucraina, che si preparano con con una sottile pasta fresca a base di farina, acqua e uova. Sono solitamente farciti con patate o carne macinata e poi cotti in acqua bollente. Così come il borsch, anche i varenyky rappresentano una delle specialità tradizionali più amate dell’Ucraina, per cui vengono solitamente serviti come primo piatto durante le festività natalizie e in ogni altra grande occasione, specialmente durante l’inverno. Sono solitamente accompagnati da burro fuso o cipolle caramellate e serviti caldi.

Kutya

Il kutya è un porridge di cereali e frutta secca tradizionalmente preparato in Ucraina durante le festività natalizie. Si ottiene mescolando insieme cereali in chicco (principalmente grano cotto, ma anche orzo, avena o riso), frutta secca come noci, mandorle e uvetta, succo d’arancia e semi di papavero. Una volta pronto, il kutya viene solitamente servito freddo a inizio pasto o come dolce. Oltre a essere delizioso e sano (non contiene latte e uova, per cui può essere consumato anche da chi segue una dieta vegana), il kutya è considerato un simbolo di prosperità e benessere.

Sochniki

I sochniki sono dei golosi dolcetti di ricotta tipici della cucina ucraina, preparati con delle sfoglie di pasta frolla e farciti con una crema di ricotta, panna acida e zucchero. Solitamente vengono serviti durante le festività natalizie insieme a altri dolci tipici, ma non solo: data la loro semplicità, possono essere preparati e gustati in ogni periodo dell’anno.