Descrizione

I taralli dolci al vino rosso sono dei classici biscotti pugliesi molto leggeri e aromatici, che si preparano con un impasto semplicissimo senza uova, latte e burro. C’è chi li prepara con l’olio extravergine d’oliva, esattamente come si usa per i taralli dolci tradizionali e per i taralli salati al vino bianco, tuttavia noi vi consigliamo di sostituirlo con l’olio di semi di girasole, specialmente se è la prima volta che li assaggiate: il vino rosso contribuisce a renderli particolarmente aromatici e il sapore dell’olio evo potrebbe risultare eccessivo. In particolare, in questa ricetta vi spieghiamo come prepararli in pochi minuti con il Bimby, ma se non lo avete potete prepararli a mano: il processo è ugualmente semplice e veloce.