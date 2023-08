Stanchi della solita caprese? Il connubio tra pomodoro, mozzarella e basilico è un classico intramontabile, ma ci sono occasioni in cui si ha voglia di assaggiare qualcosa di nuovo. Una cena al tramonto con gli amici, un picnic in spiaggia o un pranzo estivo della domenica in famiglia sono momenti unici che meritano di essere festeggiati con un menù altrettanto speciale. È anche vero che in estate, di rientro da una giornata al mare o in piscina, si ha poco tempo per dedicarsi alla preparazione di piatti particolarmente elaborati. Se non volete rinunciare alla semplicità e proporre qualcosa capace di sorprendere, una variante dell’insalata caprese è la soluzione ideale. Vi proponiamo 10 deliziose alternative alla ricetta classica: date una sbirciata e scegliete quelle che più vi ispirano.

Caprese di melanzane

La prima variante che vi proponiamo è la caprese di melanzane. Si prepara alternando le melanzane grigliate ai classici ingredienti che compongono la caprese: pomodoro, mozzarella e basilico. Semplice, fresca e saporita: è ideale da servire sia come antipasto, sia come secondo piatto leggero e gustoso.

Caprese con zucchine

Se non amate le melanzane, potete creare una gustosa variante della caprese con le zucchine. Sono deliziose sia cotte alla griglia, sia fritte e marinate con aceto, prezzemolo e mentuccia come prevede la deliziosa ricetta della concia di zucchine alla romana.

Caprese di melone, prosciutto e mozzarella

Volete preparare una caprese senza pomodoro? Provate la caprese di melone, crudo e mozzarella, la perfetta unione tra due grandi classici: la caprese e il prosciutto con melone. È una variante perfetta per chi ama il contrasto tra il dolce e il salato, ideale da riproporre anche sottoforma di spiedini, alternando il melone con il prosciutto a cubetti e con le mozzarelline.

Caprese con melone e fagiolini

Se volete aggiungere un tocco di croccantezza alla vostra caprese, potete usare dei fagiolini cotti al vapore. Tagliate il melone e i pomodori a cubetti, disponeteli all’interno di un’insalatiera e aggiungete i fagiolini, le mozzarelline e il basilico spezzettato. Con la sua freschezza e il suo sapore originale, la caprese con melone e fagiolini vi conquisterà al primo assaggio!

Caprese con tonno

Il tonno in scatola è uno degli ingredienti più versatili presenti in dispensa. Potete aggiungerlo alla caprese classica per ottenere un’insalata proteica da servire eventualmente come secondo piatto, oppure un gustoso condimento per la pasta. La caprese con tonno è talmente semplice, veloce e saporita, che non potete fare a meno di provarla!

Caprese con avocado

Cercate una variante della classica caprese, che sia al contempo esotica e mediterranea? Vi proponiamo la deliziosa insalata caprese con avocado: si prepara con la solita base di pomodoro, mozzarella e basilico, ma l’aggiunta dell’avocado le regala un tocco irresistibile di cremosità.

Torta salata alla caprese

Se volete trasformare la vostra caprese in un piatto unico, potete preparare una torta salata con una semplicissima base di pasta sfoglia. Otterrete un delizioso contrasto tra la friabilità della sfoglia, il gusto mediterraneo dei pomodorini cotti e la freschezza delle mozzarelline aggiunte a fine cottura.

Omelette alla caprese

Se invece preferite ispirarvi ai colori e sapori della caprese per creare un secondo piatto originale, eccovi servita la deliziosa omelette caprese, farcita con mozzarella, pomodoro e basilico. Gustosa, morbisisima e filante: una delizia per il palato, così semplice da preparare che non potrete più farne a meno!

Pasta fredda alla caprese

Un classico irrinunciabile in estate: la pasta fredda, condita con ingredienti freschi, leggeri e saporiti. Tra le nostre 10 varianti della caprese non poteva mancare una deliziosa insalata di pasta condita con pomodorini, mozzarella e basilico. Facile da preparare, aromatica e saporita. perfetta sia per una cena conviviale con gli amici, sia per un picnic in spiaggia.

Caprese kebab

Infine, vi suggeriamo di provare anche la caprese in versione kebab, in due deliziose varianti. Potete preparare la classica piadina farcita con kebab, pomodoro, mozzarella e basilico, oppure dei gustosi spiedini di kebab alternati alla mozzarelline e ai pomodorini.