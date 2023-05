Cosa mangiare il 2 giugno per celebrare a tavola la Festa della Repubblica Italiana? Tante idee per comporre un menù a tema tricolore, sfizioso e originale.

La Festa della Repubblica è una delle ricorrenze più importanti per l’Italia, che celebra la nascita della Repubblica Italiana, avvenuta seguito del referendum del 2 giugno 1946.

In questa occasione, si svolgono diverse manifestazioni in tutta la Penisola, tra cui la tradizionale parata a Roma. Indubbiamente, la Festa della Repubblica rappresenta anche un’occasione per riunirsi in famiglia o con gli amici, e condividere a tavola i piatti tipici della cucina italiana, una delle più apprezzate e variegate al mondo, frutto di secoli di storia e cultura.

Ogni regione d’Italia ha le sue specialità gastronomiche, che riflettono il territorio e le tradizioni locali, da cui è possibile trarre ispirazione per comporre un menù che valorizzi appieno la cucina italiana, includendo una selezione dei suoi piatti più caratteristici, nel pieno rispetto della stagionalità.

Menù tricolore per il 2 giugno: ricette sfiziose

Quale ricorrenza migliore della Festa della Repubblica per scoprire o riscoprire alcune di queste specialità, che rappresentano l’identità del nostro Paese? Ovunque voi vi troviate, vi invitiamo a comporre un menù sfizioso e variopinto, che renda omaggio all’eccellenza della cucina italiana.

In questo articolo vi proponiamo tante idee diverse per aiutavi a creare il vostro menù perfetto per il 2 giugno, che comprenda antipasti, primi, secondi e dolci, tutti facili da preparare e adatti alla stagione estiva. Che siate vegetariani, vegani o onnivori, troverete sicuramente delle ricette che vi faranno venire l’acquolina in bocca e che vi faranno sentire orgogliosi di essere italiani.

Antipasti

Se vi piace mettere le mani in pasta e preparare in casa dei soffici lievitati rustici, un antipasto che vi consigliamo di provare e portare in tavola in occasione della Festa della Repubblica è la deliziosa focaccia tricolore con lievito madre, condita con rucola e olive, burrata al centro e pomodorini.

Un altro antipasto veloce e sfizioso che vi proponiamo per festeggiare questa ricorrenza è il tris di bruschette, che potete facilmente personalizzare con gli ingredienti che preferite, mantenendo la stessa linea cromatica. Potete preparare anche nelle semplicissime bruschette con base di formaggio spalmabile, con pomodorini, rucola e parmigiano in scaglie.

E se invece amate le creme e le salse da servire con dei crostini e verdure in pinzimonio, niente può sostituire la bontà assoluta degli hummus. Ecco qualche semplice proposta da affiancare al classico hummus di ceci bianco, per ricreare il tricolore della nostra bandiera:

Primi piatti

La Festa della Repubblica si celebra in prossimità dell’estate, per cui non può esserci occasione migliore per portare in tavola un primo piatto che sia al tempo stesso estivo, fresco e tricolore. Con pomodorini, mozzarella, basilico potete preparare una deliziosa insalata di pasta alla caprese che conquisterà tutti al primo assaggio.

Come alternativa vegana, vi proponiamo la pasta fredda con tofu, pomodorini e basilico. Potete utilizzare sia il tofu classico, oppure optare per il tofu affumicato o aromatizzato al basilico.

Secondi piatti

Come secondo piatto vi proponiamo la deliziosa frittata tricolore, composta da tre strati differenti di frittata (spinaci, parmigiano e carota) che racchiudono un cuore morbido e filante di prosciutto cotto e formaggio.

Se preferite un secondo di pesce, potete optare per una tartare di gamberi rossi e burrata con l’aggiunta dell’avocado, creando uno strato di avocado a cubetti, uno di burrata e per finire uno di gamberi.

Contorni

Oltre alla classica e impareggiabile insalata caprese di mozzarella, pomodori e basilico, come contorno tricolore estivo potete proporre la tradizionale bandiera umbra: un piatto semplicissimo che si prepara con peperoni verdi, pomodori e cipolla, ottimo da servire con del pane tostato.

Dolci

Non è tricolore ma è il dolce più amato dagli italiani, per cui non possiamo che proporvelo anche in questa occasione così significativa. Stiamo parlando del tiramisù al caffè naturalmente, un dessert fresco e cremoso che potete riproporre in tante versioni diverse.