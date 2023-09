Contorni gustosi per l’autunno: 10 ricette da provare a settembre

L’autunno è una stagione meravigliosa, ricca di colori, profumi e sapori. Le giornate si accorciano, le temperature si abbassano e la natura si prepara al riposo invernale. Ma questo non significa che dobbiamo rinunciare al piacere di una buona tavola, anzi! L’autunno ci offre un’ampia varietà di ortaggi che possiamo utilizzare per preparare dei contorni gustosi e nutrienti. Ci sono tante ricette da provare a settembre, a base di zucca e funghi, ma non solo! In questo articolo vi proponiamo 10 idee di contorni autunnali, facili da realizzare e adatti a tutti i gusti. Dalle verdure arrosto alle insalate croccanti, dagli sformati ai gratin sfiziosi, troverete sicuramente il contorno che fa per voi. Seguite i nostri consigli e lasciatevi ispirare dalle ricette che abbiamo selezionato per voi.

Un contorno semplice ma delizioso, che esalta il sapore dei funghi con una croccante gratinatura di parmigiano. Perfetto da servire con un secondo o da gustare da solo con una fetta di pane casereccio.

Una ricetta classica della cucina italiana, che unisce i funghi alla salsa di pomodoro, arricchita con aglio, prezzemolo e peperoncino. Un contorno caldo e saporito, ideale da servire con delle bruschette di pane casereccio.

Una gustosa alternativa ai classici funghi trifolati con aglio, prezzemolo e vino bianco. Questa variante alla birra è semplice e aromatica, pronta da servire in pochi minuti.

Tutta la bontà della zucca, unita al gusto aromatico del pangrattato insaporito con aglio, erbe e parmigiano. Un contorno stuzzicante e ricco di sapore, che riscalda il palato e mette d’accordo tutta la famiglia. Semplicissimo da preparare anche in padella.

Un contorno leggero e sfizioso, che combina la dolcezza della zucca con il sapore salato della feta. Si prepara semplicemente con la zucca tagliata a fettine, insaporita con erbe aromatiche e feta sbricciolata.

Un’insalata autunnale, fresca e croccante, che unisce il gusto amaro del radicchio con quello dolce delle mele. Le noci aggiungono un tocco croccante e apportano preziosi nutrienti come gli omega 6, mentre l’emulsione di olio extravergine d’oliva e succo di limone regala una nota acidula che contrasta con il sapore degli altri ingredienti.

Se volete cucinare i cavoletti di Bruxelles in modo che piacciano anche ai bambini, provate questa gustosa ricetta con parmigiano grattugiato. Deliziosamente gratinati in superficie, andranno a ruba talmente sono buoni!

Un contorno rustico e confortevole, che cuoce lentamente la verza e le patate in un soffritto di sedano, carota e cipolla. Il risultato è un piatto morbido e saporito, che si può arricchire con dei crostini di pane o del formaggio grattugiato. Un contorno ideale per le giornate più fredde.

Il crumble è un modo originale e sfizioso per gustare il cavolfiore. La ricetta nasce come variante al classico crumble dolce e può essere servita come contorno la domenica o in qualsiasi altra occasione speciale. Vi conquisterà grazie al suo sapore delicato e al piacevole contrasto tra la cremosità del cavolfiore e la friabilità della pasta brisée.

Un contorno tanto leggero e delicato, quanto semplice da preparare. La cottura al cartoccio consente di insaporire i finocchi a piacere (noi abbiamo scelto olive taggiasche e capperi) e ottenere un piatto caldo e fragrante, ideale da accompagnare con del pane casereccio.

Un contorno tipico della cucina campana, che si prepara con le cime di rapa (o friarielli), ripassate in padella con aglio, olio e peperoncino. Teneri e saporiti, i friarielli alla napoletana sono perfetti da gustare caldi con del pane e delle salsicce.

Un contorno classico della cucina romana, perfetto per chi ama i sapori agrodolci. Gli spinaci vengono cotti in padella con una noce di burro e insaporiti con l’aggiunta di uvetta e pinoli. Delizioso da gustare sia caldo che freddo.