Le migliori ricette natalizie italiane, regione per regione: 20 specialità tradizionali da ogni parte d'Italia, per festeggiare il Natale in grande stile.

Le ricette di Natale tipiche della cucina italiana sono innumerevoli e ognuna si esse porta con sé una lunga tradizione. Ogni regione ha le sue specialità, che vengono preparate e condivise con la famiglia e gli amici durante le festività natalizie.

In questo articolo vi presentiamo 20 piatti tipici di ogni regione, che comprendono antipasti, primi, secondi piatti e dolci.

Ricette natalizie italiane: 20 piatti tradizionali

Dalle lasagne ai cappelletti in brodo, dal cotechino al panettone: tra i 20 piatti natalizi più amati dagli italiani ci sono ricette per tutti i gusti, ma sono solo un esempio di quella che è la tradizione culinaria italiana nel periodo delle feste. Speriamo che queste ricette vi ispirino a creare il vostro menù natalizio e a celebrare in modo delizioso le festività.

Zuppa valpellinese

La zuppa valpellinese è un gustoso piatto tipico della Valle d’Aosta, che viene servito in tutte le grandi occasioni, tra cui la Vigilia di Natale.

Vitello tonnato piemontese

Il vitello tonnato grande classico della cucina piemontese che viene servito come antipasto durante il pranzo di Natale.

Panettone di Milano

Il panettone è un classico dolce natalizio che viene consumato in tutta Italia: la sua versione tradizionale con uvetta e canditi è originaria di Milano.

Canederli trentini

I canederli sono un piatto tipico del Trentino-Alto Adige che viene servito in molteplici occasioni, tra cui durante le festività natalizie.

Pandoro di Verona

Il pandoro è un classico dolce italiano originario di Verona, protagonista insieme alla mostarda del pranzo di Natale veneto.

Pinza friulana dell’Epifania

La pinza dell’Epifania è un dolce tipico del Friuli-Venezia Giulia, arricchito con uva sultanina e frutta secca.

Maccheroni alla genovese

I maccheroni di Natale alla genovese sono una delle specialità liguri più amate e portate in tavola durante le feste.

Lasagne alla bolognese

Le lasagne alla bolognese, insieme ai passatelli in brodo e ai tortellini, sono una delle specialità che non possono mancare in tavola in Emilia Romagna.

Pagnottella di Natale toscana

La pagnottella di Natale è un tradizionale dolce toscano, arricchito con confettura, cioccolato, frutta secca e frutta essiccata.

Panpepato umbro

Il panpepato è classico dolce umbro che si prepara con una ricca varietà di frutta secca, canditi, rum e miele.

Cappelletti in brodo marchigiani

I vincisgrassi, insieme ai cappelletti in brodo di cappone, sono due invitanti primi piatti che si consumano nelle Marche a Natale.

Baccalà fritto alla romana

Il baccalà fritto è una tradizionale ricetta romana, che viene preparata in tutto il Lazio e in tante altre regioni.

Biscotti abruzzesi al mosto cotto

In Abruzzo a Natale è tradizione preparare i biscotti al mosto cotto, anche detti celli: deliziosi frollini ripieni di mosto, cioccolato e mandorle.

Zuppa alla Santè di Agnone

La zuppa alla Santè di Agnone è un tradizionale piatto natalizio tipico della cucina molisana, che si prepara con polpette di carne e polpette di formaggio cotte in brodo.

Capitone alla napoletana

La cucina napoletana è ricca di specialità natalizie: una di queste è il capitone, che viene cucinato in umido, fritto o al forno.

Mandorle atterrate pugliesi

In Puglia durante le festività vengono preparati tantissimi dolci tradizionali, tra cui le deliziose mandorle atterrate ricoperte di cioccolato fondente.

Pettole lucane

Sfiziose frittelline di pasta lievitata, ottime da servire come antipasto o finger food: le pettole lucane sono senz’altro una delle specialità natalizie più amate della Basilicata.

Scalille calabresi

In Calabria i dolci natalizi più amati sono le scalille cotte al forno e la tradizionale pignolata.

Mustazzoli siciliani

I mustazzoli siciliani sono morbidi e deliziosi dolcetti natalizi, che vengono preparati con un impasto speziato al vino cotto.

Culurgiones sardi

Nella tavola natalizia dei sardi non possono mai mancare i culurgiones ripieni di patate, percorino e menta, ma anche i classici malloreddus alla campidanese e la fregula al frutti di mare.